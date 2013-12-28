10 نجوم متاحون للبيع مجاناً في "الميركاتو الصيفي"

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة احتمالية مغادرة 10 لاعبين من أنديتهم مجاناً، يأتي في مقدمتهم البولندي ليفاندوفسكي مهاجم دورتموند الألماني، والإسباني تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد، ومواطنه فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة، والإيطالي بيرلو لاعب يوفنتوس، والإنجليزي جون تيري قائد تشلسي.

الاسم الأول في القائمة التي تضم 10 لاعبين معرضين للانتقال مجاناً خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، هو مهاجم بروسيا دورتموند البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تسعى أندية برشلونة وريال مدريد للظفر بخدماته على الرغم من تأكيد الإعلام الألماني أن المهاجم البولندي يعد عدته ليصبح بين صفوف العملاق البافاري "بايرن ميونخ".

وإن كان الإيطالي بيرلو هو "مايسترو" يوفنتوس الإيطالي، فإن الحال لا يختلف مع "مايسترو" ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، إذ ينتهي تعاقد اللاعبين مع يوفنتوس وريال مدريد في يونيو لعام 2014، وما بين "مماطلة" ألونسو في تجديد تعاقده، و"تردد" بيرلو في التجديد يسعى كبار إيطاليا للتعاقد مع متوسط الميدان الإسباني، فيما يسعى كبار أندية العالم في الظفر بخدمات "مايسترو" إيطاليا.

وبينما يعيش حارس مرمى برشلونة الإسباني فيكتور فالديز أحد أزهى عصوره، إلا أنه ومن المؤكد انتقاله بصيغة "مجانية" الصيف المقبل إلى أي من الأندية الطامحة في التعاقد معه، وأقربهم إليه نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

فيما قد لا يصدق عشاق تشيلسي الإنجليزي أن "قلب ستامفورد بريدج" سيكون معرضاً للانتقال إلى فريق غير فريقهم الذي لعب له طوال حياته بصيغة "مجانية"، إذ تلقى قائد "البلوز" جون تيري تحذيراً من المدير الفني البرتغالي في بداية الموسم على أنه يحتاج لبذل المزيد من الجهد حتى يدخل النادي في مفاوضات لتجديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2014.

ولن تغفل أعين أندية أوروبا أيضاً عن خمسة لاعبين آخرين يعيشون نفس الموقف، وهم مدافع مانشستر يونايتد الصربي نيمانيا فيديتش، ومدافع برشلونة الشاب مارك بارترا، ومدافع توتنهام يونس كابول، ومدافع أرسنال بكاري سانيا، إضافة إلى موهوب بلاكبول الإنجليزي توم انس.