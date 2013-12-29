الدوري السعودي: كلاسيكو "ملتهب" بين النصر والأهلي

تتوجه الأنظار صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة قمة النصر والأهلي اليوم الأحد، في ختام الجولة الخامسة عشرة من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين التي انطلقت أول أمس الجمعة بفوز الشعلة على الشباب 3-1 والفتح على النهضة 2-1 وتعادل الفيصلي مع التعاون سلبا وتواصلت أمس السبت بفوز الهلال العريض على الاتفاق 5-1 والرائد على نجران 1-0 وتعادل الاتحاد والعروبة سلبا.

وسيترقب النصراويون بشغف بالغ هذه القمة خاصة بعد فوز الهلال العريض أمس على الاتفاق 5-1 وتقليصه للفارق بينه وبين النصر لنقطة واحدة..

وستكون المباراة واحدة من أهم الاختبارات التي تواجه فريقهم في طريق احتفاظه بالصدارة وإعادة الفارق النقطي مع الوصيف الهلال إلى 4 نقاط, كما أن المباراة قد تكون فرصة أخيرة لمدرب الأهلي البرتغالي بيريرا، بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين الجماهير إلى طريق مسدود إثر تدهور نتائج الفريق الأخيرة.. وخاصة بعد خروجه من مسابقة كأس ولي العهد.

وحتى الآن نجح النصر في تبني سياسة جديدة، مكنت الفريق من اعتلاء صدارة الدوري بـ36 نقطة.. ويدين النصر بالفضل في ذلك إلى ذكاء مدربه الأوروغوياني كارينيو مع توافر مجموعة كبيرة من النجوم، القادرة على تعويض أي غيابات.. ويركز المدرب على أسلوب اللعب 4-4-2 ، وهي طريقه أعطت للنصر قوة هجومية لا يستهان بها.

وهو سيستفيد اليوم من عودة لاعبيه أبرزهم محمد نور مع هداف الفريق محمد السهلاوي.. بعد تأكد غياب الحارس عبدالله العنزي وشايع شراحيلي وجمعان الدوسري والقائد حسين عبدالغني وعبده عطيف.

واعترف مدرب النصر كارينيو بصعوبة المباراة، مؤكداً أنه عمل طوال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه من الناحية التكتيكية والبدنية, وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فريقنا جاهز.. واللاعبون لديهم حماس وإصرار على مواصلة انتصاراتهم حتى النهاية ونتمنى لهم التوفيق".

وامتدح كارينيو البرتغالي بيريرا مدرب الأهلي وقال: "الأهلي عازم على تغيير نتائجه السلبية ويملك مدرب من طينة المدربين الكبار فهو مدرب ذكي ستظهر بصماته على الأهلي مع مرور الوقت وقد عملنا على أن يفاجئنا في المباراة".

وعن أثر النتائج السابقة في لقاءات الفريقين على مباراة اليوم قال: "لن يكون لذلك أي تأثير فالفريقان كبيران، ولا أحد يتوقع النتيجة مسبقاً، الفريقان سيلعبان لهدف واحد وهو الفوز النصر لمواصلة الصدارة والأهلي بحثاً عن نتائج إيجابية".

وعن الضغط على الفريق في ظل صدارته للدوري قال: "كل الفرق عليها ضغوط ونحن في النصر لا نلتفت لنتائج الآخرين بقدر ما يهمنا دائماً أن يكون فريقنا في جاهزيته تامة لكل مباراة ."

وعن غياب بعض العناصر المهمة بالأهلي كمصطفى بصاص وموسورو قال: "بالفعل هم مهمون للأهلي كما هو الحال بالنسبة لنا في غياب كل من عبدالله العنزي والكابتن حسين عبدالغني وشايع شراحيلي وجمعان وعطيف ولكن في ظل هذه الغيابات لدى الفريقين البدلاء الجاهزون لسد مثل هذا الغياب".

وعلى الطرف المقابل سيواجه البرتغالي بيريرا ضغوطا هائلة، بعد سلسلة النتائج المتردية للفريق تحت إشرافه ويعرف الأهلاوية أن الإدارة لن تصمد كثيرا في دفاعها عن المدرب في وجه الغضب الجماهيري المتزايد يوما بعد يوم، وقد تجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة لدفع الشرط الجزائي الباهظ والمقدر بثلاث ملايين يورو وإبعاده عن الفريق.

ودخلت العلاقة بين الجماهير والمدرب نفقا مظلما، بسبب النتائج، وزادها سوءا قرارات المدرب بالاستغناء عن نجوم الفريق أمثال فيكتور سيموس.. وستكون مشاكل الأهلي اليوم مضاعفة بعد أن زادت متاعبه الهجومية إثر إصابة مهاجم الفريق الجديد البرتغالي لويس ليال خلال المران وتأكد غيابه عن اللقاء، بالإضافة لغياب اللاعب البرازيلي موسورو ومصطفى بصاص بداعي الإيقاف.

وكان الأهلي اختتم تحضيراته للنصر بالتركيز على تنفيذ الهجوم المرتد السريع مع التركيز على لعب الكرة من لمسة واحدة خلال مناورة أقيمت على نصف ملعب.

