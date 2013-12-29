السعران يثير أزمة في النصر السعودي

أثارت الشكوى المقدمة من عبدالعزيز السعران، لاعب فريق الفيصلي، ضد ناديه السابق النصر لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أزمة بين النادي العاصمي وعضو الشرف المتكفل بالصفقة.

وكانت الإدارة النصراوية قد تلقت خطابا من لجنة الاحتراف يفيد بوجود أكثر من 20 شكوى مقدمة من لاعبين سابقين ووكلاء تؤكد وجود مستحقات لهم لدى النادي، ما قد يتسبب في حرمان النصر من تقييد أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبعد مراجعة الإدارة النصراوية للشكاوى اكتشفت تضمنها شكوى من مهاجم فريقها السابق عبدالعزيز السعران يطلب فيها سداد ٨٠٠ ألف ريال جراء انتقاله من الشباب إلى النصر قبل عامين، حيث تكفل حينها عضو شرف النادي حسام الصالح إلا أنه لم يسدد قيمة الصفقة.

يشار إلى أن النصر ملزم بسداد مبلغ 20 مليون ريال للاعبين ووكلاء لاعبين حتى يتمكن من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

