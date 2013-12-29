النصر السعودي يتعاقد مع المغربي عصام الراقي

أنهى .نادي النصر إجراءات التعاقد مع المغربي عصام الراقي لاعب الرجاء البيضاوي لمدة 6 أشهر.

وأكمل النصر عقد لاعبيه الأجانب بعدما تعاقد الأسبوع الماضي مع العماني عماد الحوسني بديلاً للبرازيلي ايفرتون، وسيكون الراقي بديلاً للبرازيلي باستوس، فيما يتواجد مع الفريق البرازيلي ايلتون والبحريني محمد حسين.

وسبق للراقي خوض تجربتين احترافيتين في السعودية مع الوحدة والرائد، وبرز بشكل لافت مع فريقه الرجاء البيضاوي خلال مشاركته في بطولة أندية العالم التي اختتمت الأسبوع الماضي في المغرب وساهم بوصوله إلى نهائي المونديال والذي خسره أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.