الهلال السعودي يقترب من التوقيع مع "صديق نيفيز"

بعد تعثر مفاوضات الهلال السعودي مع قائد فريق أتليتكو مينيرو، البرازيلي المدافع ريفير، الذي قاد فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أخيراً في المغرب بتتويج بايرن ميونيخ الألماني بطلاً لها لغلاء سعر عقده الاحترافي، غيرت إدارة نادي الهلال مسار المفاوضات في اتجاه مواطنه مدافع فلومينينزي البرازيلي رودريجو جونيور باولو سيلفا (25 عاماً)، الملقب بـ"ديغاو".

ويعد المدافع البرازيلي من المميزين في دوري بلاده وتربطه علاقة وطيدة مع صانع ألعاب فريق الهلال الكروي الاول تياغو نيفيز الذي أوصى إدارة النادي بالتعاقد معه، بعد إبعاد لاعب الوسط المغربي عادل هرماش، وتوجه المدير الفني للفريق الهلالي سامي الجابر للبحث عن مدافعين أجانب، حيث تعاقد مع الكوري الجنوبي كواك قادما من الشباب على حساب مواطنه تشونغ الذي لم يقنع الهلاليين بالمستوى الذي قدمه.

ويمتاز ديغاو الذي بات قريباً من التوقيع للفريق الهلالي بالبنية الجسمانية والقوة، حيث يبلغ طوله 1.87، ووزنه 85، ووقع أول عقد احتراف عام 2009 مع فلومينينزي، ولعب إلى جوار نيفيز في الدوري البرازيلي.