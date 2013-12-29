بيريرا: لاعبو الأهلي خسروا المباراة قبل أن تبدأ

أكد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب فريق أهلي جدة أن لاعبيه دخلوا مباراتهم أمام النصر في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين، ولديهم شعور أن فريقهم سيخسر نتيجة المباراة، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "مع بداية المباراة أحسست من خلال أداء لاعبي فريقي أن لديهم شعور مسبق أنهم سيخسرون، لذلك لم نتمكن من الحفاظ على التقدم الذي حققناه".



واعترف المدرب البرتغالي أن فريقه استحق الخسارة بغض النظر عن ظروف المباراة: "تقدمنا بهدف وكان الخصم يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس، ومع ذلك لم نحافظ على التقدم أو نستغل النقص، لذلك من الطبيعي أن نستحق الخروج من المباراة بخسارة ثلاث نقاط".



وابتعد النصر بالصدارة عن أقرب منافسيه، بعد أن وسع الفارق بينه وبين الهلال إلى اربع نقاط، إثر تغلبه على الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بثلاثة أهداف لهدف.

