جيزاوي يفقد صوابه مع مدربه بسبب قصة "شعره"

خرج لاعب وسط نادي النصر السعودي عبد الرحيم جيزاوي عن طوره، واعترض بشكل حاد على مدرب فريقه، الأوروغوياني دانيال كارينيو، بعد تراجع الأخير عن قرار استبداله خلال الشوط الثاني في مباراة فريقه أمام الأهلي والتي كسبها 3-1.

وكان مدرب النصر ينوي إشراك جيزاوي بديلاً لإيلتون المصاب إلا أن الحكم الرابع اعترض بسبب أن قصة شعر اللاعب مخالفة لتعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تمنع قصات الشعر "القزع"، وتراجع المدرب وفضل إشراك اللاعب شايع شراحيلي بسبب خروج ايلتون مصاباً قبل المشكلة بخمس دقائق وتعديل شعر اللاعب سيأخذ وقتاً طويلاً.

وسارع جيزاوي لركل "ثلاجة الماء" التي كانت بالقرب من خط التماس، معبراً عن غضبه من حرمانه من اللعب أمام فريقه السابق، والذي رحل عنه العام الماضي منتقلاً إلى النصر.

وأثار تصرف جيزاوي ردود فعل واسعة من الجماهير الرياضية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض عدم احترام من اللاعب لمدربه الذي غيّر رأيه لأسباب فنية بحتة، بينما رأى آخرون أن التصرف نتيجة للحماسة الشديدة ورغبة اللاعب في المشاركة.

من جانبه نفى جيزاوي أن تكون مشكلته التي حدثت مع المدرب وقال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المشكلة لم تكن بيني وبين المدرب.. المشكلة كانت بيني وبين الحكم الرابع الذي تجاهل جميع اللاعبين وهي المرة الخامسة على التوالي التي يتم إيقافي من نفس الحكم بعكس الحكام الآخرين".