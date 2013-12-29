حكم "مطرود" يدير قمة النصر والأهلي

سيتولى الحكم الدولي المجري فيكتور كاساي مهمة إدارة مباراة قمة الجولة15 من الدوري السعودي للمحترفين غداً الأحد على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، وهو يمتلك الكثير من التجارب الخليجية، وسبق له التحكيم في الدوري السعودي.

وكان كاساي قد أدار مباراة الهلال مع الاتحاد عام 2011، وكذلك مباراة الهلال والشباب عام 2010، بينما حكم مباراة المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في كأس الخليج عام 2003.

ويملك الحكم المجري سجلاً حافلاً في البطولات الأوروبية والعالمية، بيد أن صفة "المطرود" ما زالت تطارده، بعد حادثة مثيرة للجدل في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012.

واستُبعد كاساي من التحكيم في البطولة التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا بعد واقعة شهيرة، تمثلت في عدم احتسابه هدفاً بدا واضحاً جداً لمنتحب أوكرانيا أمام نظيره الإنجليزي في الدور الأول للبطولة.

وأثار الحكم المجري آنذاك جدلاً واسعاً، إذ لم يحتسب الهدف رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لدراسة فكرة تطبيق تكنلوجيا خط المرمى.

ويمكن القول إن واقعة استبعاده من البطولة الأوروبية الشهيرة هي الواقعة الأسوأ في مسيرة الحكم المخضرم والمعروف بأنه أحد أبرز الحكام في القارة الأوروبية والعالم، وعادة ما تُسند إليه المباريات الحاسمة.

وتولى كاساي عام 2011 تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي على استاد ويمبلي الشهير في لندن، وقد انتهت المباراة آنذاك بفوز الفريق الكاتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

