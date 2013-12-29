خماسية الهلال .. وبطولة النصر

والهلال يضرب شباك ضيفه الاتفاق بخماسية قوية أمس، في الجولة الـ 15 من دوري عبد اللطيف جميل، رافعاً رصيده إلى (35) نقطة خلف المتصدر النصراوي بنقطة واحدة، يكون (نقاطياً) قد ضغط على منافسه القوي والتقليدي، ولكن...



لكن كاتب هذه السطور يظل عند رأيه السابق، بأن النصر يبرهن للجميع هذا الموسم أنه أهل لما بلغه من مكانة متقدمة جداً في خريطة الكرة السعودية (2013 - 2014) هذا مع الاحترام التام لقدرة زعيم الكرة السعودية على المنافسة، لكن نصر هذا الموسم (في كل شيء غير)!! ونحن عند رأينا الذي نزعم ارتكازه على خبرة عريضة أكثر منها عواطف وميول.



صحيح أن الهلال بات هو الوحيد القادر على إسقاط النصر من صدارته متى تعثر الأخير!، وهو الفريق الأقوى هجوماً بتسجيل لاعبيه 38 هدفاً في 15 مباراة. بيد أن المتصدر سيبرهن الليلة على أنه جدير بكل ما قيل وكتب عنه كفريق بطل (عريق) عائد بقوة لمكانته الطبيعية كبطل.



الهلاليون وهم يجلدون شباك "إتي الشرقية" خمس مرات، كانوا حتى ما قبل الدقائق العشر الأخيرة مهددين (في أي لحظة) لاستقبال هدف تعادل اتفاقي.



براعة النجم الأبرز في الدوري البرازيلي تياجو نيفيز هي التي رجحت كفة "هلال سامي" كيف لا(؟!) وهو الذي سجل هدفاً برازيلياً خرافياً من ضربة ركنية، لم نشاهد مثلها منذ سنوات بعيدة، حيث كان- طيب الذكر- مواطنه ريفالينو يمتع الجماهير بها، وأسهم (الهاتريك) الذي أحرزه الفنان تياجو في قفزه (بجدارة) لصدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً.



أرى- والله أعلم- أننا موعودون بنزال يتسيده النصر، لأنه عود المراقبين منذ الجولة الأولى في هذا الموسم على التجلي تحت الضغط، ومن جهة أخرى الأهلي (المتدهور) فنياً وعناصرياً تضربه موجة إيقافات غير مسبوقة، بجانب الإصابات التي عصفت بفريق يقوده مدرب متغطرس.. فماذا لديه الليلة من تقليعات؟ وهو ينازل المبهر كارينيو.



نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية