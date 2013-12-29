رحيل فالديز.. سيُبكي إنييستا

اعترف صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني أندرياس إنييستا، بأنه سيبكي بشدة عند رحيل زميله بالفريق الكاتالوني، فيكتور فالديز، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن الوقت قد حان لمنحه الفرصة داخل كتيبة منتخب لا فوريا روخا.



وأكّد "إنييستا" في تصريحات نقلتها قناة "لاسيكتا" الإسبانية، بأنّ رحيل زميله بالفريق، فيكتور فالديز، عن صفوف فريق "البلاوغرانا" سيكون عاطفيًا إلى أبعد الحدود، لافتًا إلى أنه سيُجهش بالبكاء عند رحيل زميله.



وأشار متوسط ميدان الفريق الكاتالوني إلى أنه سيجد صعوبات كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد لفريقه في الموسم المقبل، لاسيّما في ظل مغادرة زميله فيكتور فالديز، بعد 12 عامًا قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو" منذ ظهوره الأول تحت قيادة المدرب رادومير أنتيتش.



وأثنى اللاعب- الذي قاد منتخب إسبانيا للتويج بلقب كأس العالم 2010- على زميله فيكتور فالديز، داعيًا المدير الفني لمنتخب "لافوريا روخا"، فيثنتي ديل بوسكي، إلى منحه الفرصة داخل كتيبة منتخب بلاده، في ظل ابتعاد الحارس الأساسي، إيكر كاسياس، عن أجواء المباريات.



وذكر لاعب خط وسط منتخب إسبانيا بأن زميله "فالديز" يستحق التواجد في تشكيلة المدرب فيثنتي ديل بوسكي، قائلاً: "لاشك في أن إيكر كاسياس هو أفضل حارس مرمى في العالم، وهو بمثابة الرمز لدى المنتخب الإسباني، لكن في المنتخب هناك لاعبون مستعدون جيدًا لشغل هذا المركز، مثل فيكتور فالديز وبيبي رينا".

