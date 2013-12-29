رونالدو: لاعبي المفضل.. هو "أنا"

عاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتصريحاته "المثيرة" بعد فترة من الهدوء والابتعاد عن التصريحات, بقوله إنه اللاعب المفضل بالنسبه له, وذلك أثناء استلامه لجائزة "جلوبال سوكر" كأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

وكان مهاجم ريال مدريد قد صرح منذ أيام قليلة بأنه يستحق أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية لأعوام طويلة, وأنه كان الأجدر بالحصول على الجائزة السنوية الأعوام الماضية والحالية, وذلك في مقابلة لصاحب الـ 28 عاما مع صحيفة "اي بولا" البرتغالية.

وسئل رونالدو من يكون اللاعب المفضل بالنسبة له, أثناء مراسم مهرجان جائزة "جلوبال سوكر" لأفضل لاعب في العالم بدبي, ليرد اللاعب البرتغالي ضاحكا "أنا".

وفي سياق آخر، عبر رونالدو عن سعادته بكون البرتغال ليست مرشحة للفوز بلقب كأس العالم القادمة والمقرر إقامتها في البرازيل منتصف العام المقبل: "البرتغال ليست مرشحة للفوز بالمونديال, وهذه نقطة إيجابية لنا, أعتقد بأن لدينا فرصة جيدة للغاية".

يذكر أن رونالدو يتنافس مع الفرنسي ريبيري, والأرجنتيني ميسي للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم, والمقرر إقامتها 13 من يناير العام المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة زيورخ السويسرية.



