ريبيري: بايرن ميونيخ فريقي الأخير في أوروبا

اكد الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ بطل المانيا واوروبا، بان الاخير سيكون محطته الاخيرة في اوروبا، ولم يستبعد فكرة اللعب في الامارات او الولايات المتحدة الاميركية قبل اعتزاله كرة القدم.

وقال ريبيري على هامش مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثامن الذي اختتم اعماله اليوم الاحد: "أعتقد انه بعد سبع سنوات من تواجدي في بايرن ميونيخ الذي يستمر عقدي معه حتى 2017، حينها سأكون في 34 من عمري، سيكون بايرن فريقي الاخير في اوروبا ولن ألعب لاي ناد آخر داخل القارة، ولا استبعد أن ألعب في الامارات او الولايات المتحدة الاميركية".

وردا على سؤال حول حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2013 التي يتنافس فيها مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الاسباني، والارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، قال ريبيري: "أنا سعيد لأني أنافس ميسي ورونالدو على جائزة افضل لاعب في العالم، ومهما كانت النتيجة سأكون سعيدا".

