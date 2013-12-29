غوارديولا عن تجربته في برشلونة: قولوا عنها حقبة ميسي

"لا تقولوا حقبة غوارديولا.. وإنما قولوا عنها حقبة ميسي" بهذه الكلمات استهل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، حديثه لدى سؤاله عن نادي برشلونة خلال مشاركته في مؤتمر دبي الدولي الرياضي الثامن الذي افتتحت جلساته، البارحة.



وأشاد مدرب نادي برشلونة الإسباني السابق، بيب غوارديولا، بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها مهاجم النادي الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناسبًا النجاحات التي حققها رفقة فريق "البلاوغرانا" إلى اللاعب الأرجنتيني.



وأكّد "غوارديولا" في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأنّ ناديه السابق يدين بالإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، إلى لاعب الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، مُشيرًا إلى أنّ الأخير قد جعل نادي "برشلونة" الأفضل في العالم.



ولدى سؤاله عن الإنجازات التي حققها فريق "البلاوغرانا" في السنوات الأربع التي قضاها المدرب الإسباني داخل جدران ملعب "كامب نو"، والتي سُميت بعد ذلك بحقبة غوارديولا، أجاب مدرب بايرن ميونخ الألماني: "لا تقولوا حقبة غوارديولا.. وإنما قولوا عنها حقبة ميسي".



ولم يُنكر المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، فضل نادي برشلونة الإسباني، حيث أشار المدرب الإسباني إلى أنّ خلفيته التدريبية قد تشكلت نتيجة نشأته في نادي برشلونة الذي يطغى عليها حب كرة القدم.

