فيغو: برشلونيون هددوني بـ"القتل" بسبب قرعة أوروبا

كشف اللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو عن تلقيه تهديدات بالقتل من بعض مشجعي نادي برشلونة الاسباني, بعد إجرائه لقرعة دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا, والتي أوقعت برشلونة في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء "ناري".

وتحدث لاعب برشلونة وريال مدريد السابق عن الواقعة لصحيفة "لا بيلوتا" البرتغالية: "تلقيت تهديدات كثيرة عبر رسائل "وتساب" بالقتل من مشجعي برشلونة".

ولم يرغب فيغو في إثارة الجدل بشأن تهديده بالقتل، تاركا الأمر للشرطة البرتغالية: "أستطيع أن أتفهم أنه يوجد أناس لم تعجبهم القرعة, لكن الاتحاد الاوروبي طلب يدا بريئة لاجراء القرعة, وأنا استجبت لما طلبوه".

وأنهى فيغو حديثه بمحاولة تهدئة جماهير برشلونة التي تعتبره "خائنا" حتى هذه اللحظة بسبب انتقاله الى غريمهم التقليدي ريال مدريد: "أرجو أن يتركوني في سلام, نعم أنا لم أرغب في الانتقال من برشلونة إلى ريال مدريد, كان خورخي مينديز هو من قام بهذه الخطوة بالتنسيق مع رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز.. لقد كنت هادئا للغاية في برشلونة".