مورينهو: سواريز "ممثل" بارع

شن المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، هُجومًا لاذعًا على مهاجم نادي ليفربول، الأوروغوياني لويس سواريز، مُتهمًا إياه بالتمثيل، جاء ذلك عقب مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانتقد المدرب البرتغالي، سلوك اللاعب الأوروغوياني الاستفزازي، وذلك بعد أن ادعى السقوط أرضًا من أجل الحصول على ضربة جزاء، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وفاز بها فريق "البلوز" بهدفين لهدف.



وأكّد "مورينهو" بأنّ هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كان يستحق البطاقة الصفراء، نتيجة ادعائه السقوط في اللقطة التي اشترك مع مهاجم فريق تشلسي، الكاميروني صامويل إيتو.



واختتم "المدرب الاستثنائي" حديثه بالإشادة بمدافعه سيزار أزبيليكويتا، الذي نجح في الحد من خطورة سواريز، مُشيرًا إلى أن اللاعب الأوروغوياني قد خسر الرهان أمام أزبيليكويتا، الأمر الذي دفعه لوضع جسده أمام "إيتو" من أجل خداع الحكم والحصول على ضربة جزاء.



