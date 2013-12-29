ميسي يصارع 40 درجة مئوية للعودة إلى مستوياته السابقة

نشر برنامج "عالم ليو" المتخصص في متابعة أخبار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي, على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", صورا للاعب وهو يتدرب في درجات حرارة مرتفعة للغاية, استعدادا لعودته مرة أخرى إلى الملاعب بعد الاصابة الاخيرة التي ألمت به منذ شهرين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "البرغوث" لم توقفه درجات الحرارة المرتفعة التى تصل إلى 40 درجة مئوية في موطنه الاصلي روساريو, عن استكمال فترة "إعادة التأهيل" الخاصة به للعودة مرة أخرى لمواصلة ابداعاته على المستطيل الأخضر.

وتتعرض مدينة روساريو إلى موجة شديدة الحرارة, وهو ما أجبر ميسي على خلع قميصه أثناء التدريبات لتخفيف وطأة درجات الحرارة المرتفعة.

يذكر أن برنامج "عالم ميسي" قد أعلن أنه سينشر مزيدا من الصور لتدريبات ميسي في درجات الحراراة المرتفعة قريبا, حتى يطمئن عشاقه إلى أنه أصبح قريبا للغاية من العودة مرة أخرى إلى الملاعب.



