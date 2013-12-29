"شمس" النصر "تحرق" الأهلي

أعاد النصر فارق الـ4 نقاط بينه وبين وصيفه الهلال، بعد نجاحه في تحويل خسارته بهدف إلى فوز بـ3 على الأهلي في ختام المرحلة 15 من دوري جميل السعودي، والتي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.



وبدأت المباراة بضغط نصراوي الذي وضح على لاعبيه بحثهم عن هدف مبكر يبعثر أوراق ضيفهم المترنح هذا الموسم، إلا أن الأهلي بدأ بإثارة المباراة، بعد أن خطف قائده تيسير الجاسم هدفاً في الدقيقة 10 إثر تسديدته القوية التي سكنت مرمى الحارس النصراوي عبدالله الشمري.. بعد الهدف حاول النصر العودة سريعاً للمباراة لاسيما وأنه يعلم أن الخسارة ستبقي الفارق نقطة بينه وبين الهلال, ومع بحث النصر عن هدف التعادل فاجأ لاعب الاهلي سلطان السوادي النصراويين بانفراده بمرمى الحارس عبدالله الشمري الذي أعاقه ليحتسب الحكم خطأ ويزيد من مصاعب النصر بعد القرار الذي اتخذه حكم المباراة المجري فيكتور كاساي بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للحارس عبدالله الشمري.. اضطر الأوروغوياني كارينيو لإجراء أول تغييراته بدخول الحارس متعب زيد بديلاً للاعب محمد نور.. وبالرغم من نقص لاعبي النصر إلا أنهم كانوا الأفضل في المباراة وأضاعوا هدفين محققين الأول برأسية السهلاوي التي تصدى لها الحارس الأهلاوي عبدالله المعيوف، والثاني برأسية مهاجم الأهلي الكوري سوك الذي كاد أن يسجل هدفاً في مرماه لولا تألق المعيوف الذي نجح بإمساك الكرة.. في الدقيقة 36 أتى الفرج النصراوي بعد أن تحصل مدافع الأهلي محمد أمان على البطاقة الصفراء الثانية تبعتها الحمراء ليتنفس النصر الصعداء، وينجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه البرازيلي ايلتون الذي استغل تمريرة إبراهيم غالب وسدد الكرة على يسار الحارس عبدالله المعيوف.



في الشوط الثاني حاول مدرب الأهلي البرتغالي بيريرا تنشيط الجهة اليمنى لفريقه بإشراك الظهير الأيمن علي الزبيدي بديلاً للاعب الوسط معتز الموسى، واستمرت سيطرة النصر ونجح بتسجيل هدفه الثاني عن طريق متوسط ميدانه يحيى الشهري, بعد الهدف اضطر مدرب النصر لإجراء تغييرين بإخراج المهاجمين المصابين محمد السهلاوي والبرازيلي ايلتون، وإشراك المهاجم محمد السهلاوي ومتوسط ميدانه العائد من الاصابة شايع شراحيلي.. وواصل النصر سيطرته على مجريات المباراة ووضح الضعف الأهلاوي الهجومي، حيث لم يتواجد بالفريق إلا المهاجم الكوري سوك، والذي لم يقدم المستوى المطلوب منه، لاسيما بعد إصابة مهاجمه الجديد البرتغالي ليال، والذي لم يتمكن من المشاركة في هذه المباراة.. وحاول مدرب الاهلي تغيير حال فريقه بإشراك اللاعبين سعيد المولد ومحسن العيسى بديلين للمدافع محمد ال فتيل وقائد الفريق تيسير الجاسم إلا أن المباراة سارت بنفس الطريقة، سيطرة نصراوية ومحاولات أهلاوية على استحياء.. وفي الدقيقة 83 استغل مهاجم النصر البديل حسن الراهب غفلة مدافعي الأهلي وانفرد بمرمى الحارس الاهلاوي عبدالله المعيوف وسدد كرة قوية سكنت الشباك الأهلاوية، ليكون هدفاً بمثابة طلقة الرحمة لاسيما بعد طرد لاعب الاهلي سلطان السوادي اثر اشتراكه مع شايع شراحيلي.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى "39" وبفارق "4" نقاط عن الوصيف الهلال, وبقي الاهلي على رصيده السابق "21" نقطة في المركز الخامس.



حارس الأهلي يمسك بالكرة من فوق كل الروؤس(تصوير - محمد الضاوي)

الحكم كاساي يشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي أمان (تصوير - محمد الضاوي)

البرازيلي ايلتون مهاجم النصر محاصر من لاعبين من الأهلي (تصوير - محمد الضاوي)

الشهري ينطلق فرحاً بهدفه في مرمى الأهلي (تصوير - محمد الضاوي)

فرحة قائد النصر إبراهيم غالب بهدف ايلتون (تصوير - محمد الضاوي)