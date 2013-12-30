إبراهيموفيتش: كل أندية العالم تحلم بالتعاقد مع ميسي

أبدى المهاجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تحفظه خلال الحديث عن جائزة الكرة الذهبية والمرشحين الثلاثة لنيلها في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيموفيتش، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي برفقة مدربه لوران بلان ضمن معسكر الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة، إن ميسي وريبيري ورونالدو من الأسماء الرائعة، وهم الأفضل في الوقت الراهن، ومن سيفوز سيكون جديرا فعلا بهذه الجائزة.

وعما تداولته مختلف وسائل الإعلام العالمية بشأن نية باريس سان جيرمان الدخول في مفاوضات مع ليونيل ميسي، قال إبراهيموفيتش: "كل أندية العالم تريد التعاقد مع ميسي، ولكني أظن أنه سعيد بوجوده في برشلونة، وأتوقع أن مسالة رحيله عن الفريق تكهنات صحفية بعيدة عن الواقع. ولكن، إذا تقرر فعلا أن يغادر ناديه، فإن باريس سان جيرمان سيطمح بلا شك للتعاقد معه، خاصة وأن خطط النادي المستقبلية هي أن يكون من أقوى أندية القارة الأوروبية وأن يمتلك أبرز النجوم".

وبسؤاله عن لقاء ريال مدريد المنتظر، قال: "سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة. علينا أن نواصل العمل بقوة ونستعد جيدا للمواجهة، ونسعى في الوقت نفسه لتمثيل الكرة الفرنسية خير تمثيل في لقاء الريال".

وأضاف "تواجدنا بالدوحة شيء رائع، ونحن نحظى بفرصة متميزة للعمل في أجواء مناخية مثالية، كما أن قطر صارت بلدا شغوفا بكرة القدم، والمهم هو أن نركز كثيرا على فترة الإعداد الحالية لأنها ستكون مهمة".

وأوضح "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين والمباراة ستكون مهمة وكبيرة. وبالتالي، من الجيد للجماهير القطرية والعربية أن تشاهد هذه المباراة التي تمثل استعدادا مهما لنا، ونحن سعداء لخوضها بما أنها قمة حقيقية بين نجوم كبار من الجانبين، كما أنها ستكون أول مباراة في العام الجديد، ونطمح بلا شك إلى الفوز، وإذا تحقق ذلك سيكون الأمر رائعا لأنه سيفيدنا كثيرا في النصف الثاني من الدوري الفرنسي الذي سيكون صعبا للغاية".

وعن دوري الأبطال والمباراة المهمة أمام باير ليفركوزن، قال إبراهيموفيتش: "بلا شك، تنتظرنا مباريات صعبة، ومباراتنا أمام ليفركوزن لن تكون سهلة، وعلينا أن نستعد لها جيدا ونفكر منذ الآن ماذا يتوجب علينا حتى نفوز".

وأشاد إبراهيموفيتش بالأجواء السائدة داخل النادي الفرنسي، وقال: "أحاول دائما أن أظهر في أفضل صورة والفريق بأكمله يقدم كرة قدم جميلة ومستواه يتطور. أحيانا نفوز وأحيانا نتعادل أو نخسر، وتلك هي كرة القدم. المهم علينا الحفاظ على مسيرة الانتصارات لأنها تخدمنا كثيرا، خاصة وأن الفريق يعيش بعقلية احترافية متميزة. أشعر بسعادة بالغة في باريس سان جيرمان".

وردا على سؤال بشأن رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى الريال والمرحلة الحالية مع لوران بلان، قال إبراهيموفيتش: "جاءنا مدرب جديد بأهداف وفكر مغاير، وأثبت لوران أن الفريق يتطور معه بشكل واضح. أنشيلوتي قام بعمل كبير خلال فترة إشرافه على الفريق، وهو مدرب كبير وله اسمه وتاريخه، وأنا سعيد أنه التحق بناد عريق وأتمنى له التوفيق".