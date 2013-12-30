بالوتيلي: لا أحد يتفوّق عليّ سوى رونالدو !

واصل المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي الإدلاء بالتصريحات الغريبة، والمثيرة للجدل، واعتبر في أحدثها أنه "ثاني" أفضل لاعب في العالم حالياً، ولا يتفوّق عليه سوى لاعب واحد فقط، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال بالوتيلي بحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، إنه خلال عام 2013 كان ثاني أفضل لاعب على مستوى العالم، مشيراً إلى أن لاعب ريال مدريد رونالدو هو فقط من تفوق عليه.

وأضاف لاعب ميلان الإيطالي أنه يسعى للتفوق على رونالدو وانتزاع الأفضلية خلال نهائيات كأس العالم التي تقام الصيف المقبل في البرازيل، وبالغ اللاعب الأسمر في طموحاته، مؤكداً أنه يريد قيادة إيطاليا للقب المونديال ويتطلع لنيل لقب الهداف.

وتجاهل بالوتيلي اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني، واللذين ينافسان رونالدو للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2013.

وكان اللاعب الإيطالي قال في وقت سابق إنه بنفس مستوى رونالدو وميسي, لكنه أسقط اسم ميسي هذه المرة، وأقر بأن رونالدو فقط أفضل منه، مع الاشارة إلى أنه لا يمر في أحسن حالاته خلال الموسم الحالي مع ميلان بسبب إصابته أكثر من مرة.