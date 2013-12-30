رئيس الشباب يطالب لاعبي فريقه بـ"الكأسين"

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي فريقه بتحقيق كأس ولي العهد، والمنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، واضعا هذه البطولات الثلاث هدفا لفريقه في الفترة المقبلة.

وسأل البلطان اللاعبين عن سبب خسارة النقاط خصوصا في "المباريات السهلة" بحسب وصفه، مشددا على أهمية ظهور بطل الدوري قبل موسمين بصورته المعهودة.

وينتظر أن يسمي الشباب لاعبه الآسيوي الجديد بدلاً من المدافع الكوري كواك الذي انتقل إلى الهلال، ومن المتوقع أن يكون في خط المقدمة لتعويض غياب المهاجم المصاب نايف هزازي.

ويعاني الشباب هذا الموسم من تذبذب في مستواه بالرغم من احتلاله المركز الثالث فإن الفريق فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري، لاسيما أنه يفصله عن المتصدر النصر 16 نقطة.