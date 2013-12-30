فُرجت يا سيادة العميد

فتحت رعاية الشباب اخيرا صندوق الاتحاد الاسود بحثا عن دليل لما يحدث في الاتحاد وللاتحاد واجزم ان هذا الاجراء كان منتظرا من قبل الاتحاديين من فترة لحلحلة قضايا مال لا يعرفون اين ذهبت !

ما يتمناه الاتحاديون من رعاية الشباب هذه الوهلة الوقوف وقفة جادة مع عميد الاندية السعودية ومتابعة الارقام المالية متابعة دقيقة وان لا يتوقف الامر عند لجنة قررت واخرى تتابع وفي النهاية مات الاتحاد عاش الاتحاد ..

المهمة في هذا الظرف الصعب على الاتحاد مهمة رعاية الشباب التي هي من يملك القرار لانصاف ابي الرياضة السعودية وعميدها من ادارات او اشخاص ورطوه في صفقات تحولت مع الايام الى صفعات على خد الاتحاد !

نحن كمتابعين لسنا على بينة من امر الاتحاد حتى ندين مرحلة لحساب مرحلة اخرى لكننا نلمس ان هناك ارقاما تتضاعف من عام الى عام وعقودا وقعت تحمل مسوغاتها ادانة للاتحاد نتساءل من المسؤول !

من مصلحتكم ايها الاتحاديون ان ينزاح هذا الهم المالي عن ناديكم بطريقة رسمية ولهذا امنحوا رعاية الشباب كل الملفات المعلنة والسرية ان اردتم أن يأخذ الحق مجراه !

اقول هذا مع ايماني التام ان رعاية الشباب هذه المرة جادة في انقاذ العميد من قضايا ارهقته محليا وخارجيا وادارات تاتي وتذهب والارقام ارقام الديون على الاتحاد تتضاعف !

اذا نحن امام واقع نأمل ونتأمل منه ان يكون بداية انقاذ للاتحاد من اموال ارهقته واثقلت جيوب من ابتزوه تحت شعار او مسمى نعشقك يا اتحاد !

لا يهم المشجع الاتحادي من يتورط ومن يسدد ومن يرحل ومن يأتي بقدر ان يخرج الاتحاد من هذه الازمة ومن ثم يعود الى حيث كان ذات وقت ليس بالبعيد !

لائحة الشباب

هل من حق الشباب او اي ناد ان يعاقب لاعبا محترفا على خلفية تصريح بابعاده عن التمارين مع الفريق الاول ام ان هناك لائحة اخرى تحمي اللاعب وتضمن حقوق النادي بعيدا عن التعسف من الطرفين !

يا استاذ عبدالله البرقان وضح لنا الحق مع من حتى نعرف مع النادي ام مع حسن معاذ فمع صمتكم على كثير من الحالات غم علينا ..

حتى من كانوا يحلمون بصورة معه شتموه انه زمن التالية يا صديقي ..

نقلاً عن "عكاظ" السعودية