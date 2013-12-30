قطر تمنح إبراهيموفيتش فرصة الثأر من رونالدو!

سيكون اللاعبان البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وجهاً لوجه مجدداً، الخميس المقبل، حين يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة استعراضية تقام على استاد "خليفة" في العاصمة القطرية الدوحة.

ورغم الطابع غير الرسمي للمباراة التي تدخل ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري في إسبانيا وفرنسا؛ فإنها تحظى باهتمام لافت في وسائل الإعلام العالمية، بفعل وجود "الدون" و"السلطان" بعد أكثر من شهر على صدامهما في "ملحق" كأس العالم.

ونجح رونالدو في تأكيد تفوقه الكاسح في مباراتي الذهاب والإياب بتسجيله أهداف منتخب بلاده الأربعة (1-صفر ذهاباً و3-2 إياباً)، فيما سجل إبراهيموفيتش هدفي السويد، ووقف عقب مباراة الإياب مصفقاً للاعب ريال مدريد بعدما أبهر العالم بأدائه وأهدافه.

وستكون الفرصة متاحة أمام "إبرا" لرد اعتباره أمام رونالدو في اللقاء، إذ تتسلط الأضواء عليهما ويترقب الجميع المباراة التي يُنتظر أن تكون مثيرة وقوية رغم أنها استعراضية في المقام الأول.

وكان الفريقان قد التقيا في مباراة ودية أيضاً قبل بداية الموسم الحالي، وذلك في مدينة غوتبيرغ السويدية، ووقتها فاز ريال مدريد بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيمة، وشارك رونالدو وإبراهيموفيتش في اللقاء.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يتصدر باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن موناكو أقرب ملاحقيه.



