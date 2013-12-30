لاعب صالات يُبهر العالم.. بهدف ممتع!

دخل لاعب فريق بوريلا بيسكادو روبن الإسباني، خورخي ماتاموروس، تاريخ كرة الصالات بعد أن أحرز واحدًا من أجمل الأهداف خلال مباراة فريقه أمام فريق ماغنا نافارا، في الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة الصالات.



وخطف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الأضواء في مباراة فريقه أمام "ماغنا نافارا" في الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة الصالات، وذلك بعد الهدف الرائع الذي أحرزه بكعب قدمه في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنايتا سونا" بمدينة بامبلونا (شمال إسبانيا).



وبينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الفريق صاحب الأرض، ماغنا نافارا، بنتيجة هدف دون مقابل، أدرك "ماتاموروس" التعادل لفريقه بطريقة رائعة، حينما نجح في تحويل بينية زميله "هوغو" بكعب قدمه لتسكن مرمى الحارس آسيير، وسط ذهول الجميع من اللقطة الاستثنائية.



ولم يقدم هذا الهدف الرائع الشيء الكثير لفريق "بوريلا بيسكادو روبن" الذي تكبد هزيمة قاسية أمام "ماغنا نافارا" بنتيجة (2-5)، ليصعد الأخير إلى المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة الصالات، في الوقت الذي حافظ فيه فريق "بوريلا" على المركز الثامن.