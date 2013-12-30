ماركا: هدف تيغالي "الغير أخلاقي" الأسوء لهذا العام

اختارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، هدف سباستيان تيغالى لاعب الوحدة الإماراتي فى مرمى دبى بالدورى الإماراتى, كأسوء هدف "غير أخلاقي" غير مشهور في هذا العام.

بدأت القصة عندما أخرج فريق دبي الكرة إلى رمية جانبية بهدف إسعاف لاعب مصاب، فكان من المتعارف عليه أدبياً وليس قانونياً، أن يعيد لاعب الوحدة الكرة للاعبي دبي، لكن ما حدث أن كرة طويلة وصلت إلى مهاجم الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، الذي كان لاعباً مع الاتفاق السعودي قبل الانضمام لمواطنه الشباب السعودي، ثم الانتقال إلى الوحدة الإماراتي عام 2013، الذي تقدم إلى منطقة الجزاء وسط مطالبة من زملائه بإخراج الكرة أو إعادتها للاعبي دبي، لكنه وسط تردد واضح اتجه إلى مرمى دبي، وحارس دبي يراقب دون مقاومة، وسجل هدفاً للوحدة وعاد دون احتفال وسط استغراب واستهجان، وكان هدف التعادل الذي تجاوز العُرف.





