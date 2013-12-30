مورينهو "يقطع" مقابلة على الهواء.. لإحراج "لويز"

صنع المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، الحدث عقب مباراة فريقه أمام ليفربول، ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك بعد أن "قطع" مقابلة تلفزيونية، لكي يُقدم التهاني للاعبي فريقه، ديفيد لويز، وإيدين هازار.



ومارس المدرب البرتغالي هوايته في إثارة الجدل، حينما فرض نفسه على كاميرات قناة "سكاي سبورت" أثناء حديث لاعبي فريقه، البرازيلي ديفيد لويز، والبلجيكي إيدين هازار، عقب المباراة التي فاز فيها فريق "البلوز" على نظيره "ليفربول" بهدفين مقابل هدف.



وأوقف "المدرب الاستثنائي" المقابلة التي كانت تبث على الهواء مباشرة؛ من أجل تقديم التهاني للثنائي، البرازيلي ديفيد لويز، والبلجيكي إيدين هازار.



ولم يكتفِ "مورينهو" باقتحام المقابلة، بل وضع مدافعه "لويز" في موقف مُحرج، بعدما وجه له أصابع الاتهام بتعمد الحصول على البطاقة الصفراء، وذلك لكي يتم إيقافه في المباراة المقبلة، ويحظى بأيام أكثر في إجازة رأس السنة.



وتلقى "لويز" بطاقة صفراء، خلال المباراة التي حافظ فيها فريق "البلوز" على المركز الثالث برصيد (40 نقطة)، خلف أرسنال المتصدر (42 نقطة) ومانشستر سيتي الوصيف (41 نقطة)؛ وبالتالي فإنه سيغيب رسميًا عن مباراة فريقه أمام "ساوثهامتون" الأربعاء المقبل.

