نادي النصر: لم نمنع باستوس من السفر للبرازيل

نفى حمود العصيمي مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي أن يكون ناديه رفض مغادرة لاعب الفريق السابق البرازيلي باستوس إلى بلاده المبعد عن الفريق بقرار فني وإداري بعد رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام الهلال في المرحلة العاشرة، بسبب عدم استلامه مستحقاته المالية ورفضه الاستجابة لطلب النادي الذي اشترط اعتذاره مقابل عودته.

وقال العصيمي: "باستوس يريد أن يغادر لبلاده على طريقته.. فاللاعب لم يتقدم بطلب إجازة رسمية للجهازين الفني والإداري حتى يتم الموافقة عليها، ومن ثم يغادر بطريقة نظامية".

وأضاف: "باستوس لاعب محترف ويفترض أن يكون ملما بجميع الإجراءات التي يتبعها عند رغبته بالسفر وترك التدريبات، فالأمر يحتاج إلى إجازة لكي يقوم النادي بإتمام إجراءات السفر وإذن الخروج من الأراضي السعودية".

ودعا العصيمي باستوس للجلوس مع إدارة النادي وحل الأزمة التي نشبت بعد هروبه من معسكر الفريق قبل النزال الهام أمام الهلال في الجولة العاشرة من الدوري، حيث قرر بعدها رئيس النادي والمدرب إبعاده نهائيا، وقال "اللاعب أمامه فرصة لحل الأمر وإنهاء الموضوع من خلال اجتماعه مع الإدارة والجهاز الفني والتوصل لحل مرضي لجميع الأطراف".

وطالب العصيمي من باستوس بالجلوس مع إدارة النادي لحل الأزمة التي حدثت له, وقال: "اللاعب أمامه فرصة لحل الأمر وإنهاء الموضوع من خلال اجتماعه مع إدارة النادي والجهاز الفني والتوصل لحل مرضي لجميع الأطراف".

وكان باستوس قد شن هجوماً لاذعاً على إدارة النصر من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "أصبحت رهينة لدى نادي النصر الذي يمنعني من السفر، أطفالي وزوجتي يبكون، وعائلتي في البرازيل تشعر باليأس، ووالدتي لا تتوقف عن البكاء، ولا أعرف ماذا أفعل".

وأثارت "صرخة" باستوس عبر "تويتر" اهتمام صحف عالمية عدة، ولاسيما البرتغالية والبرازيلية، حيث استغربت طريقة التعامل مع اللاعب ومنعه من السفر، وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن السبب الرئيسي للأزمة هو حرمان اللاعب من مستحقاته.