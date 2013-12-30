نيمار.. يرفع شعبية برشلونة في البرازيل

ساهم سطوع نجم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة الإسباني خلال الموسم الحالي في ارتفاع شعبية النادي الكاتالوني في البرازيل، إذ بات في طليعة الأندية الأجنبية محبة بين المشجعين، متفوقاً على غريمه ريال مدريد.

وبحسب دراسة نشرت صحيفة "آس" الإسبانية نتائجها فإن برشلونة هو النادي الأجنبي الأكثر شعبية على الإطلاق في البرازيل بنسبة بلغت إلى 24.9%، فيما حل ريال مدريد في المركز الثاني بنسبة 11.8% فقط.

وذكرت الصحيفة إن انتقال نيمار لبرشلونة في شهر مايو الماضي عزز من شعبية النادي الإسباني في بلاد السامبا بعدما كان يتقاسم ذلك مع ريال مدريد، فيما كانت ترجح الكفة أحياناً للنادي الملكي.

ويمتلك نيمار نفسه شعبية جارفة بين البرازيليين، وأكد العديد من استطلاعات الرأي أنه المحبوب الأول بين الجماهير، خصوصاً في ظل تألقه مع منتخب بلاده، والآمال العريضة المعقودة عليه في كأس العالم التي تستضيفه البلاد الصيف المقبل.

وضمت قائمة الأندية الأجنبية الأكثر شعبية بين البرازيليين فضلاً عن برشلونة وريال مدريد، ميلان الإيطالي الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 3.7%، وتشلسي الإنجليزي الرابع بنسبة 2.7%، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 2.5%، وبايرن ميونيخ الألماني بنسبة 2%.

وطبقاً للدراسة فإن اهتمام الجماهير البرازيلية بكرة القدم العالمية تزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بخلاف ما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة، إذ كان تركيز الجماهير منصباً على تشجيع الأندية المحلية ومنتخب "سيليساو".

وأشارت الدراسة أن ردة الفعل على انتقال البرازيلي الواعد نيمار دا سيلفا من صفوف سانتوس الي صفوف برشلونة, جاءت قوية بحيث أصبح واحد من كل أربعة برازيليين يشجع الفريق الكاتالوني.

يذكر أن الدراسة أجريت بمشاركة حوالي 8,345 آلاف شاب برازيلي فيما فوق 16 عاما.