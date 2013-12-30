باستوس يرد على النصر بـ"الوثائق"

تواصلت ردود الفعل بين البرازيلي باستوس وناديه النصر السعودي، بعد أن رد على البيان الرسمي الذي أصدرته إدارة ناديه كشفت من خلاله على لسان مدير إدارة الكرة سالم العثمان الذي أكد أن النادي لم يمنع اللاعب البرازيلي باستوس من السفر لبلاده، وقال: "اللاعب عقده سار مع النادي وهو منقطع عن التدريبات منذ عشرة أيام، وجواز سفره بحوزته وليس بحوزة النادي".



وأضاف: "باستوس بيّن لنا شفهياً رغبته بالسفر إلى البرازيل، ولم نمانع في ذلك بل طلبنا منه كتابة خطاب رسمي يفيد فيه برغبته بالسفر والأيام التي يمكن أن يغيبها، ولكنه رفض ذلك، والنادي على استعداد لمنحه تأشيرة السفر المطلوبة متى ما تقدم بطلب رسمي مكتوب للنادي".



وأشار العثمان إلى أن ناديه قد سمح للبرازيلي الآخر ايفرتون والذي بات خارج حسابات مدرب الفريق كارينيو بالسفر إلى البرازيل بسب ظروف ابنه الصحية، بعد تقديمه لخطاب رسمي للنادي يوضح رغبته بالسفر لأيام محددة".



واختتم العثمان تصريحه بتأكيده على أن النصر يتعامل مع الجميع باحترافية ووفق اللوائح والانظمة الداخلية والدولية .



وفي المقابل رد البرازيلي باستوس على تأكيده بأن ناديه منعه من السفر، مؤكداً بأنه تقدم بطلب إجازة من النادي عبر خطاب رسمي بعثه للإدارة.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للخطاب الذي أرسله لإدارة ناديه، والذي يتضمن طلب العودة إلى بلاده بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقات تعاقده ورواتبه المتأخرة، معلقاً على ذلك بقوله: "هذا هو الدليل على أنني أرسلت خطاباً لطلب التأشيرة من نادي النصر".



وأعقب ذلك بنشر وثيقة أخرى تؤكد استلام نادي النصر خطابه وطلبه العودة مرة أخرى إلى بلاده، واختتم ذلك بقوله: "أنا رهينة لنادي النصر حالياً، في بلد منظم ومتحضر كالسعودية.. أرجو من السلطات السعودية أن تساعدني".

وكيله: يريدون أن يتنازل عن مستحقاته



وكان البرازيلي خواو أروجو وكيل أعمال اللاعب باستوس قد أكد في تصريح لـ"العربية.نت" بأن موكله طلب من إدارة ناديه تأشيرة الخروج قبل أسبوعين، ووافقت إدارة النصر على طلبه قبل أن تغير رأيها وترفض سفره بشكل مفاجئ، وقال: "وهم يريدون فقط أن يتوصل باستوس معهم لاتفاقية، ومن ثم سيسمحوا له بالمغادرة على طريقتهم بعد تنازله عن مستحقاته".



وأضاف: "مع كامل احترامي.. النصر لا يظهر أي احترام سواء للاعب أو حتى لعائلته".



ودافع أروجو عن موكله بقوله: "باستوس كان مثالاً رائعاً منذ أن لعب في نادي النصر.. وأنا أتساءل ماذا فعل حتى يتلقى هذا الرد من النادي؟.. بالرغم من أن اللاعب لم يستلم مبالغ كبيرة من مستحقاته من العقد، بالإضافة إلى رواتبه المتأخرة منذ أربعة أشهر، ومع ذلك أرسلنا خطابات كثيرة لإدارة النصر للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، ومع ذلك واصل اللاعب مشاركته مع الفريق وتحقيق نتائج ايجابية، وفي الأخير اضطررنا لإرسال خطاب لإدارة النادي وأمهلناهم 7 أيام لدفع كافة مستحقاته وإلا سيترك الفريق بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وألمح وكيل أعمال البرازيلي باستوس عن إمكانية لجوءهم إلى"فيفا": "سنحاول الوصول لحل دبلوماسي، على الرغم من أننا نرى المهمة مستحيلة.. سننتظر 48 ساعة، ومن ثم سنصعد القضية للاتحاد الدولي".



وأنهى أروجو حديثه لـ"العربية.نت": "لدينا في وكالة "سوكر انترناشيونال" العديد من اللاعبين الكبار.. لكن قضية باستوس بالنسبة لنا قضية شرف وكرامة".

صورة من خطاب باستوس لإدارة النصر والذي نشره في حسابه الشخصي بـ"تويتر"

صورة من ايصال استلام نادي النصر للخطاب والذي نشره باستوس في حسابه الشخصي بـ"تويتر"







