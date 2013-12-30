"قاهر الريال" سيعلن انضمامه للبايرن في يناير

كشف مقدم برنامج "كافيه فوتبول" البلوندي الشهير, ماتيوسز بوريك أن مهاجم بروسيا دورتموند الحالي, روبرت ليفاندوفسكي، سيعلن انتقاله بصورة سمية إلى بايرن ميونخ الألماني في الثاني من يناير المقبل.

وكان ليفاندوفسكي قد حل ضيفا على برنامج المذيع الشهير, قبل أن يعلن بوريك المفاجأة السارة لعشاق النادي البافاري عبر تغريدات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع وصيف أوروبا بحلول يونيو 2014, وهو ما يتيح للمهاجم البولندي التوقيع مع أي ناد في يناير القادم بصيغة "انتقال بوسمان" بحسب قوانين "فيفا".

وكانت التقارير الألمانية قد أشارت منذ بداية الموسم إلى أن "قاهر ريال مدريد", قد اتفق مع بايرن ميونخ الألماني للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة "انتقال حر", لكن ليفاندوفسكي خرج لينفي صحة هذه التقارير, في خطوة وصفتها الصحافة الالمانية بأنها لتهدئة الأجواء داخل معقل الفريق الأصفر.

الجدير بالذكر أن أندية ريال مدريد, وبرشلونة، ومانشستر يونايتد تتصارع للظفر بخدمات المهاجم البولندي للانضمام لصفوفها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة, مستغلين ظروف الصفقة التي لن تجعلهم يفتحوا خزائنهم لاستقدام "مقصي النادي الملكي".