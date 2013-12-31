بيل "يتفوق" على رونالدو وميسي

نشرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إحصائية "مثيرة", تفيد بأن جناح ريال مدريد الإسباني, الويلزي غاريث بيل، هو أكثر لاعب كرة قدم في العالم تم البحث عنه في محرك البحث الشهير "غوغل" لهذا العام 2013.

وأشارت الإحصائية بأن الويلزي تفوق على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو, لاعب ريال مدريد الاسباني, والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني, اللذين لم يظهرا في قائمة الشخصيات الأكثر بحثا على المحرك الشهير لهذا العام .

وجاء الويلزي في المرتبة رقم 62 في القائمة التي تضم أكثر 100 كلمة بحثا على "غوغل" لهذا العام, بجانب كلمات "نيلسون مانديلا", "رقصة الهارليم شيك" والتي تعد إحدى أكثر الكلمات بحثا على المحرك.



يذكر أن الويلزي غاريث بيل قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من توتنهام الانجليزي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو.



