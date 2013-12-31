ديل بوسكي: التواضع مهم لمنتخب إسبانيا

نقلت وسائل إعلام إسبانية عن فيسنتي ديل بوسكي، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم قوله، إن أهم ما يقلقه قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة في البرازيل أن يكون اللاعبون قد نسوا التواضع الذي تحلوا به خلال انتصاراتهم الأخيرة.

وقاد ديل بوسكي إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها حينما أقيمت النسخة الأخيرة في جنوب إفريقيا في 2010. وبعد عامين دافع الإسبان بنجاح عن لقبهم في بطولة أوروبا الذي كانوا قد فازوا به في 2008 تحت قيادة المدرب السابق لويس أراغونيس.

وهناك عدد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولات الثلاث لا يزالون في المنتخب ومن بينهم القائد وحارس المرمى ايكر كاسياس ولاعبو الوسط تشابي واندريس انيستا وتشابي الونسو وسيسك فابريجاس وقلب الدفاع سيرجيو راموس.

وقال ديل بوسكي في مقابلة مع صحيفة "إس" الرياضية، نشرت يوم الثلاثاء، إنه يتعين على اللاعبين ألا يسمحوا لهذه النجاحات بأن تسكرهم قبل النهائيات المقبلة في يونيو.

وأضاف "إنهم مجموعة من اللاعبين الذين حققوا الكثير من الإنجازات. تقريباً كل شيء. وربما ينظرون الآن إلى الأشياء بطريقة مختلفة مقارنة بالفترة قبل خمسة أو ستة أعوام".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 63 عاماً "هذا هو التخوف الوحيد بالنسبة لي".

واستطرد "التحلي بالتواضع والروح الرياضية والصفات الطيبة من الأمور الرئيسية".

وأضاف "يتعين علينا أن ننسى الماضي وألا نعول كثيراً على ما حققناه في السابق".

وتابع "سنشارك في بطولة جديدة لكأس العالم. بطولة مختلفة في بلد مختلف في قارة مختلفة، ويتعين علينا السفر إلى هناك بنفس الروح التي تحلينا بها في جنوب إفريقيا".

وستبدأ إسبانيا في 13 يونيو حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة هولندا في المجموعة الثانية، وهو المنافس ذاته الذي تغلبت عليه 1-صفر في نهائي كأس العالم 2010.

وستلتقي مع تشيلي في 18 يونيو، وأستراليا بعدها بخمسة أيام.

وقال ديل بوسكي لصحيفة "إس": "التواضع ليس كلمة خالية المضمون".

وتابع "حينما أطلبها من اللاعبين فإنني أعي أنها طريق النجاح".

واستطرد "إسبانيا تمتلك منتخباً وطنياً جيداً ليس أقل شأناً من أي منافس، لكن يتعين علينا توخي الحذر.