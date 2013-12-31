ديون الاحتراف تجبر النصر على تأجيل صفقة الجبرين

قرر نادي النصر السعودي تأجيل حسم صفقة انتقال لاعب الرائد عبدالعزيز الجبرين لصفوفه بعد أن كان مقرراً حسمها اليوم الثلاثاء من خلال اجتماع بين إدارة الناديين.

وأكد عضو شرف نادي النصر فهد المالك والمفوّض من ناديه لإبرام الصفقة أن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي طلب تأجيل الصفقة وتحويل المبلغ لسداد التزامات النادي لدى لجنة الاحتراف لكي يتمكن النادي من تسجيل لاعبيه، وقال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل محبي العالمي والمهتمين بموضوع الجبرين كان من المفترض أن يكون اجتماعنا اليوم مع إدارة الرائد لحسم الصفقة، لكن جرى اتصال مع الأمير فيصل قبل الاجتماع وطلب تأجيل الصفقة وتحويل المبالغ لسد احتياجات النادي التي ظهرت خلال اليومين الماضيين وإعطائها الأول".

وتابع حديثه قائلاً: "في الفترة الحالية خصوصاً بعد التعاقد مع عصام الراقي وبناءً على ذلك تم تأجيلها وأحب أن اقدم شكري لإدارة النادي ولأعضاء الشرف الدين أبدوا رغبة لدعم الصفقة لكن رغبة الإدارة ووجود مستجدات حالت دون ذلك وتم التأجيل. كما أشكر إدارة الرائد ووكيل اللاعب واللاعب الذين أبدوا كل تعاون، وستقوم إدارة النادي بإصدار بيان لشرح كل التفاصيل حول ذلك، وشكراً لكم جميعاً على اهتمامك وحرصكم، ولعلّ التأجيل فيه خيره".

