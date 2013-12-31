رونالدينيو يتوج ملكاً لكرة القدم بأميركا في 2013

أسفر الاستفتاء السنوي الذي تجريه صحيفة "إلبايس دي مونتفيديو" في أوروغواي عن اختيار لاعب كرة القدم البرازيلي المخضرم رونالدينيو ملكاً جديداً لأميركا، بعدما تصدر الاستفتاء الذي يشارك فيه النقاد الرياضيون في أوروبا وأميركا.

وقاد رونالدينيو فريقه أتلتيكو مينيرو البرازيلي إلى الفوز بلقب كأس ليبرتادوريس، ليتصدر الاستفتاء لعام 2013، متفوقاً على مواطنه نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسباني حالياً، والذي حل في المركز الثاني طبقاً لنتيجة الاستفتاء، علماً بأن نيمار قاد فريقه السابق سانتوس البرازيلي للفوز بالنسختين السابقتين لكأس ليبرتادوريس.

وحصل رونالدينيو على 156 صوتاً، مقابل 81 صوتاً لنيمار، بينما احتل الأرجنتيني ماكسيميليانو رودريجيز لاعب نيولز أولد بويز الأرجنتيني المركز الثالث.

وفاز الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني للمنتخب الكولومبي بلقب أفضل مدرب في عام 2013، وذلك للعام الثاني على التوالي، متفوقاً هذه المرة على مواطنيه خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي وخيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة الإسباني.

وبهذا، واصل مدربو الأرجنتين إحكام قبضتهم على لقب أفضل مدرب في هذا الاستفتاء. وعلى مدار 28 نسخة من هذا الاستفتاء، ذهب اللقب لمدرب أرجنتيني في نصف هذه النسخ، وكان كارلوس بيانكي هو الأكثر فوزاً بهذا اللقب برصيد خمس مرات.