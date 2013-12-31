موراتا "المدريدي" يُبهر الجمهور.. بهدف عالمي!

خطف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، الأضواء خلال مباراة "أبطال من أجل الحياة" الخيرية، التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد الإسبانى تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".



وأحرز اللاعب الإسباني الشاب هدفاً رائعاً من ركلة خلفية مزدوجة، في المباراة الخيرية التي فاز فيها فريق غرب إسبانيا بقيادة مدافع نادي برشلونة، البرازيلي أدريانو كوريا، بنتيجة 8-6، على فريق شرق إسبانيا، بقيادة مدافع نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس.



وقدّم "موراتا" لمحة فنية رائعة عندما استقبلت عرضية أحد زملائه، بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك فريق غرب إسبانيا، وسط عاصفة من التصفيق في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو".



وحظي الهدف الذي سجّله "موراتا" باهتمام جماهيري لافت على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذب عشرات الآلاف من المشاهدين على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" في الساعات الأولى لنشره، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و"تويتر".

