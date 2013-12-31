ميسي يحلم بعام بلا إصابات في 2014

قال ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم أمس الاثنين إنه يأمل أن يكون عام 2014 خاليا من الإصابات بالنسبة له في ظل اقترابه من التعافي من إصابة في الفخذ.

وعاد ميسي إلى بلده الأرجنتين لمواصلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع برشلونة في العاشر من نوفمبر ليتعرض لإصابة جديدة خلال العام الذي ابتلي فيه بالعديد من الإصابات.

وعانى برشلونة كثيرا في غياب ميسي وخسر مباراتين متتاليتين أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا وأتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني ويأمل الفريق أن يستعيد جهوده في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء العطلة الشتوية.

وقال ميسي لموقع برشلونة على الإنترنت: "بعد الاحتفال بنهاية العام بين العائلة والأصدقاء سأسافر إلى برشلونة يوم الأربعاء وبعد عودتي سأعرف متى سأكون لائقا للعب من جديد."

وسيحصل لاعبو برشلونة على إجازة في أول أيام العام الجديد قبل أن يخوض الفريق حصتين تدريبتين يوم الخميس.

وسيلعب برشلونة مع ايلتشي في الدوري يوم الأحد المقبل قبل أن يواجه خيتافي في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء التالي.

وربما يشارك ميسي في جزء من كلا المباراتين لكن المدرب جيراردو مارتينو سيدفع بلاعبه الأرجنتيني بحذر في ظل الحاجة إلى جهوده عند مواجهة أتلتيكو مدريد في الحادي عشر من يناير المقبل.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 46 نقطة متقدما بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد بعد خوض 17 جولة بينما يتأخر ريال مدريد عنهما بفارق خمس نقاط ويحتل المركز الثالث.