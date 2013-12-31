هدف سانشيز في "كلاسيكو" إسبانيا الأجمل في 2013

أجمع الغالبية العظمى من زوار صحيفة "ماركا" الإسبانية على أن الهدف الذي أحرزه التشيلي أليكسيس سانشيز، في مرمى نادي ريال مدريد خلال مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة 10 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم؛ هو الأجمل في "الليغا" لعام 2013.



وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ حوالي "30%" من زوار الصحيفة- المعروفة بميولها لنادي ريال مدريد- قد اختاروا الهدف الذي سجله التشيلي أليكسيس سانشيز، في شباك حارس مرمى نادي ريال مدريد، دييغو لوبيز، كأجمل هدف في "الليغا" لعام 2013.



ومنحت الصحيفة الإسبانية، أليكسس سانشيز، لقب صاحب أجمل هدف في الدوري الاسباني الدرجة الأولى لعام 2013؛ وذلك على براعة الطريقة التي أحرز من خلالها هدفه.



ورسم جناح نادي برشلونة الإسباني، آنذاك، لوحة فنية كروية رائعة، خلال المباراة التي حسمها الفريق الكاتالوني لمصلحته بنتيجة 2-1؛ وذلك بعد أن لاحظ تقدم الحارس دييغو لوبيز، حيث جمع بين الدقة والتركيز وجمالية التصويب حين أرسل الكرة ببرودة أعصاب فوق الحارس لتستقر داخل مرمى "الميرنغي".



وتفوق "سانشيز" في نسبة التصويت على الهدف "الأكروباتي" الذي أحرزه مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، البرازيلي - الإسباني دييغو كوستا، في مرمى فريق خيتافي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيثنتي كالديرون ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



كما تفوق هدف المهاجم التشيلي، في الاستفتاء الذي شارك فيه 58973 شخصا، على الهدف الذي أحرزه مهاجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مرمى فريق رايو فاليكانو.

