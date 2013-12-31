14 هدفا في ودية السعودية ونجوم العالم المسلمين

المصدر: مكة المكرمة - د ب أ

فاز فريق نجوم الدوري السعودي للمحترفين على منتخب نجوم العالم المسلمين9/5 اليوم الاثنين في أمسية رياضية خيرية رائعة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وضمت قائمة منتخب نجوم السعودية اللاعبين عساف القرني وسلمان المؤشر وحمد المنتشري وأحمد عسيري ومشعل العجمي وإبراهيم غالب وعبد الرحيم الجيزاوي ومحمد نور ونواف التمياط وفيصل درويش وبدر الخراشي وبرج معوضه ومحمد أبوسبعان وعبدالعزيز الجبرين وماجد الهزاني وتركي خضير.

وشملت قائمة منتخب نجوم العالم اللاعبين خالد الفضلي ومحمد سيدي بي وجالك فانتي وهيثم فاروق وعادل لامي ومحمدو سيسوكو وديومنسي كمارا وعبدالوهاب المالود ومصطفى حاجي ونيثان الينفتون وفريدريك عمر كانوتيه وخالد الرشيدي وموسى سو ومحمود عبدالرازق (شيكابالا) ومحمد الكواري وآبو ديابي.

وأشرف على تدريب فريق نجوم السعودية حسن خليفة وساعده محمد عبدالجواد بينما أشرف على فريق نجوم العالم الكويتي سعد الحوطي وأدار اللقاء الحكم السعودي الدولي عبدالرحمن العمري.

وفرض نجوم السعودية سيطرتهم من البداية وحاصروا فريق نجوم العالم في نصف ملعبهم وكانت أولى الهجمات في الدقيقة الرابعة عن طريق التمياط عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها خالد الفضلي ثم عاد بعدها بدقيقة واحدة وحاول مرة أخرى لكن القائم الأيمن تصدى للكرة.

وواصل نجوم السعودية سيطرتهم وأهدر عبدالرحيم الجيزاوي فرصة هدف بعد تمريرة من محمد نور وضعته في مواجهة المرمى، لكنه أطاح بالكرة عاليا ثم أهدى نور تمريرة أخرى لفيصل درويش ليواجه الحارس لكنه تباطأ في التسديد ليخطفها خالد الفضلي.

واستمرت سيطرة نجوم السعودية في ظل تفوق خط وسطه بقيادة محمد نور وإبراهيم غالب وسلمان المؤشر ونواف التمياط.

وخرج التمياط وغالب ولعب مكانهما محمد أبو سبعان وعبدالعزيز الجبرين في الدقيقة 20 وافتتح بدر الخراشي التسجيل لنجوم السعودية في الدقيقة 25 إثر تمريرة من أبوسبعان.

وبعدها، تحرك نجوم العالم لتعديل النتيجة ولم يستمر بحثهم طويلا حيث نجح حاجي في تعديل النتيجة بعد تمريرة من كانوتيه.

وخرج حاجي والحارس خالد الفضلي ولعب خالد الرشيدي ومحمد سعدون الكواري واشتعلت المباراة وعاد نجوم السعودية للتقدم عن طريق فيصل درويش في الدقيقة 34 وعاد درويش لتأكيد تفوق نجوم السعودية وسجل الهدف الثالث وكان بإمكان الجيزاوي بعدها بدقيقة أن يضيف الهدف الرابع لكن كرته علت العارضة ثم انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، جاءت البداية متكافئة وتبادل الفريقان الهجوم حتى أضاف الجيزاوي الهدف الرابع لنجوم السعودية بعد تمريرة من نور.

وأضاف سلمان المؤشر الهدف الخامس ليفرض نجوم السعودية سيطرتهم بعد انخفاض معدل اللياقة لنجوم العالم ليتمكن الخراشي من تسجيل الهدف السادس ثم أضاف البديل برج معوضة الهدف السابع.

ومع توالي الأهداف، انخفض الحماس داخل المستطيل الأخضر ومال نجوم السعودية للاستعراض أكثر من اللعب الإيجابي.

ومن هجمة منظمة، سجل الكواري الهدف الثاني لنجوم العالم ليأتي الرد سريعا من نجوم السعودية وعن طريق ماجد الهزاني بالهدف الثامن بعد أن مرر محمد نور له الكرة داخل المنطقة، وكاد مشعل العجمي يضيف التاسع عندما لعب الكرة من فوق حارس نجوم العالم خالد الرشيدي لكن العارضة تصدت للكرة.

وسجل نجم المباراة محمد نور الهدف التاسع ورد موسى سو بهدف ثالث لنجوم العالم.

وبعد فاصل مهاري وفي الدقائق العشر الأخيرة، دخل مدربا الفريقين حيث دخل أولا محمد عبدالجواد في صفوف نجوم السعودية وسعد الحوطي في صفوف نجوم العالم وقلص نيثان الينفتون النتيجة بتسجيل الهدف الرابع.

وانطلق عبدالجواد بكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسددها قوية وتصدى لها الحارس خالد الرشيدي.

ومرر شيكابالا كرة لنيثان لينفتون الذي سجل بها الهدف الخامس لينهي به المباراة.

وزار نجوم العالم المسلمون صباح اليوم الاثنين معرض "السلام عليك يا أيها النبي" الذي يشرف عليه الدكتور ناصر الزهراني حيث تعرف الوفد على التاريخ في جزيرة العرب في فترة بعثة النبي محمد (ص) كما تعرفوا على سيرته العطرة وأبرز ما كان يستخدم في تلك الفترة من أدوات وأسلحة ودروع ومصنوعات يدوية.