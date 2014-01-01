السعودية تودّع غرب آسيا بخسارة ثقيلة من قطر

تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الثامنة المقامة في قطر إثر فوزه الكبير على نظيره السعودي 4-1، الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل بوعلام خوخي (17 و55) وعادل أحمد (57 و65) أهداف قطر، ومحمد مجرشي (31) هدف السعودية.

وكانت قطر فازت على فلسطين 1-صفر في الجولة الاولى، فيما تعادلت السعودية مع فلسطين سلبياً في الثانية.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثلاث الى دور الاربعة مع صاحب أفضل مركز ثانٍ الذي سيقابل قطر في الدور المقبل.

وشهدت المباراة تفوقاً كبيراً للمنتخب القطري، خاصة في الشوط الثاني، حيث ضغط وسجل 3 أهداف في 10 دقائق حسم بها الفوز والتأهل بجدارة الى نصف النهائي.