انتقال المصري محمد صلاح إلى ليفربول.. خلال أيام

كشفت مصادر "العربية نت" أن نادي ليفربول الانجليزي قد اقترب بشكل كبير من انتهاء انتقال اللاعب المصري محمد صلاح غالي من نادي بازل السويسري، حيث ارسل اللاعب خطاب اعتذار للجنة المنظمة لمباراة نجوم العالم المسلمين ونجوم الدوري السعودي لعدم الحضور في آخر لحظة، حيث كانت رحلة اللاعب الى مدينة جدة يوم 29 ديسمبر 2013م التي تصل جدة 3.30 عصرا، وبرفقته اللاعب المصري شيكابالا وهيثم فاروق، وقبل اقلاع الرحلة بساعات أعلن صلاح إلغاء سفره لوجود مستجدات مثيرة في انتقاله إلى ليفربول الانجليزي، حيث غادر اللاعب القاهرة لإنهاء الأمر المتوقع خلال هذة الايام.



الجدير ذكره أن اللاعب المصري المشاغب شيكابالا وصل إلى جدة للمشاركة في مباراة نجوم العالم والسعودية، ولم يستطع العودة سوى بعد مرور 24 ساعة من موعد سفره المحدد بسبب ضياع جواز سفره في مكة قبل ان يتم الحصول عليه.

