أرسنال ينتفض ويتصدر.. وتشلسي يلتهم ساوثهامبتون

استمرت لعبة القط والفأر بين ارسنال المتصدر ومطارده مانشستر سيتي بعد فوز الاول المتأخر على ضيفه كارديف سيتي 2-صفر، وفوز الثاني الصعب على مضيفه سوانسي سيتي 3-2، اليوم الاربعاء، في المرحلة 20 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



ورفع ارسنال رصيده الى 45 نقطة مقابل 44 لمانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي.



في المباراة الاولى على ملعب الامارات ساتاديوم وامام اكثر من 60 الف متفرج، استعصت شباك كارديف الوافد الجديد الى الدوري الممتاز طيلة 88 دقيقة قبل ان يهزها البديل الدنماركي نيكلاس يندتنر بعد كرة مرتدة سددها زميله المدافع الفرنسي بكاري سانيا.



واضاف تيو والكوت الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعد كرة بينية خلف الدفاع ارسلها جاك ويلشير (90+2).



وفي المباراة الثانية على ملعب ليبرتي ستاديوم وامام 20500 متفرج وتحت امطار متلاحقة شملت معظم المواقع الاخرى، افتتح مانشستر سيتي التسجيل في وقت مناسب بعد ركنية ارتطمت بلاعب وسط سوانسي الكندي جوناثان دي كوزمان فتهيأت امام البرازيلي فرناندينيو الذي لم يتردد في ايداعها الشباك (14).



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، تمكن العاجي ويلفريد بوني من ادراك التعادل بعدما تابع برأسه كرة عرضية وصلته من جي غوزمان (45+2).



وفي الشوط الثاني، اعاد لاعب الوسط العاجي يايا توريه المرشح مع مواطنه ديدييه دروغبا (غلطة سراي التركي) والنيجيري جون اوبي ميكل (تشلسي) لنيل جائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2013، التقدم للضيوف بمجمود فردي وتسديدة من داخل المنطقة (58).



ورسم الصربي الكسندر كولاروف معالم الفوز الرابع عشر لمانشستر سيتي بقذيفة من خارج المنطقة سجل منها الهدف الثالث (66).



وفي الوقت بدل الضائع ايضا، قلص بوني الفارق بعد تمريرة عرضية من البديل الاسباني اليكس بوزويلو تابعها العاجي من بين 3 مدافعين قوية مسحت اسفل القائم الايسر وهزت الشباك (90+1).

وعلى ملعيب فراندز بروفيدانت سانت ماري ستاديزم وامام اكثر من 31 الف متفرج، هزم تشلسي مضيفه ساوثمبتون بثلاثية بيضاء وحافظ على موقعه في المنافسة على الصدارة واللقب بعدما رفع رصيده الى 43 نقطة.



وانتظر تشلسي اكثر من ساعة لزيارة شباك مضيفه برأسية قوية من الاسبانية فرناندو توريس على خلفية ركلة ركنية (62).



وعزز البرازيلي وليان، بديل الالماني اندريه شورله، تقدم الضيوف بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة بعدما تبادل الكرة مع مواطنه اوسكار (71).



وكرت السبحة فجاء الهدف الثالث عبر اوسكار الذي تلقى كرة بينية من البلجيكي ادين هازار انهاها في شباك الحارس كلفين ديفيس (82).

وعلى ملعبه انفيلد رود وامام نحو 45 الف متفرج، حقق ليفربول بدوره فوزا صعبا على ضيفه هال سيتي 2-صفر، فضعد الى المركز الرابع بفارق 4 نقاط خلف تشلسي.



وعجز ليفربول بنجومه الاوروغوياني لويس سواريز متصدر ترتيب الهدافين والبرازيليين لوكاس وفيليبي كوتينيو ورحيم سترلينغ عن هز شباك هال سيتي، قبل ان يعوض المدافع الدنماركي دانيال آغر هذا العجز بهدف اول من متابعة رأسية لكرة رفعها كوتينيو من ركلة ركنية (36).



وفي مستهل الشوط الثاني، انتقك سواريز لنفسه واحرز الهدف الشخصي العشرين في البطولة من ركلة حرة مباشرة حصل عليها بنفسه، اثر عرقلته من قبل جيمس تشيستر اسكنها سقف الشبكة في الزاوية اليسرى (50).



وعلى ملعب بريتانيا ستاديوم، تراجع ايفرتون الى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن جاره في مدينة ليفربول بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ستوك سيتي 1-1.



وتقدم صاحب الارض عبر المغربي اسامة السعيدي بصاروخ بعيد المدى (49).



وفرط ستوك بهذا التقدم في الوقت بدل الضائع عندما ارتكب جيرماين بينانت خطأ قاتلا في المنطقة المحرمة ضد ليون اوسمان، فاحتسبت ركلة جزاء جاء منها التعادل بواسطة ليتون باينز (90+2).



وعلى ملعب كرايفن كوتايغ، فاز فولهام على ضيفه وست هام يونايتد 2-1.



وكان الفريق الزائر سباقا الى التسجيل عبر السنغالي محمد دياميه اثر ركلة حرة نفذها الحارس الفنلندي يوسي ياسكيلاينن (7).



وادرك فولهام التعادل من ضربة رأس محكمة سددها ستيف سيدويل بعد ركنية نفذها الايرلندي داميان داف (32).



وتعرض وست هام لضربة قوية بطرد لاعب وسطه كيغن نولان بالحمراء لخشونته ضد الفنزويلي فرناندو اموريبييتا (44).



واستفاد فولهام في الشوط الثاني من فقدان منافسه للدور الكبير الذي يلعبه نولان في الوسط والهجوم وتقدم عن طريق البلغاري المخضرم ديميتار برباتوف بعد مساندة من سكوت باركر (66).



وسقط سندرلاند صاحب المركز الاخير امام ضيفه استون فيلا على ملعب الاضواء بهدف وحيد سجله غابرييل اغبونلاهور بعد مجهود فردي داخل المنطقة (15).



وعلى ملعب هوثرونز، تلقى نيوكاسل ضربتين موجعتين على يد مضيفه وست بروميتش البيون، تمثلت الاولى بطرد مدافعه الدولي الفرنسي ماتيو ديبوشي لخشونته (62)، والثانية بهدف الفوز الوحيد لضيفه من ركلة جزاء احتسبت بعدما اسقط حارسه الهولندي تيم كرول المهاجم التشيكي البديل البيون ماتيي فيدرا وسجله البديل الاخر سعيدو براهينو (87).



وانهى كريستال بالاس العائد بعد غياب وضيفه نوريتش سيتي الشوط الاول والمباراة متعادلين 1-1.



وتقدم الضيوف في البداية عبر برادلي جونسون بتسديدة من خارج المنطقة (39)، وعادل صاحب الارض من ركلة جزاء تسبب بها الهولندي لروي فير لخشونته ضد الاسترالي مايل جيديناك زنفذها بنجاح جايسون بونتشيون (44).



ويلعب لاحقا اليوم مانشستر يونايتد حامل اللقب مع توتنهام في آخر مباريات المرحلة.