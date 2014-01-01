تشلسي يتعاقد مع البوركيني الصاعد بيرتراند تراوري

تعاقد فريق تشلسي الانجليزي لكرة القدم رسميا مع اللاعب البوركيني الصاعد بيرتراند تراوري، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الفريق اللندني من وضع اللمسات الأخيرة للصفقة التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في شهر أكتوبر الماضي.

وانضم تراوري /18 عاما/ لتشلسي قادما من فريق جين ديسبوار البوركيني بعقد مدته أربعة أعوام ونصف العام.

وشارك تراوري مع منتخب بوركينا فاسو لأول مرة قبل أن يكمل عامه الـ16.

وأبدى مسؤولو تشلسي إعجابهم بتراوري، بعدما تألق مع الفريق الانجليزي خلال الجولة التي قام بها في القارة الآسيوية الصيف الماضي قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث شارك مع تشلسي في أجزاء من مبارياته الثلاث التي خاضها هناك وسجل في مرمى ماليزيا وإندونيسيا.

وصرح تراوري عقب تعاقده مع تشلسي "إن مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينهو تحدث معي كثيرا أثناء التدريبات، وهو أحد أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل حاليا".

أضاف اللاعب البوركيني "إنه شخصية جيدة للغاية، والعمل معه بمثابة الحلم بالنسبة لي. أستطيع الآن أن أقول إنني أعيش في حلم".

وتابع "إن خوان ماتا، ومسعود أوزيل، وإيدين هازارد هم اللاعبون المفضلون لي. إنهم لاعبون ممتازون، وأسعى أن أصل إلى مستواهم قريبا. أحاول أن أكمل مسيرة اللاعبين الأفارقة الناجحة مع تشلسي مثل ديدييه دروغبا، ومايكل إيسيان، وصامويل إيتو".

