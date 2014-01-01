جائزة أفضل لاعب إفريقي تنحصر بين دروغبا وتوريه وميكل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، القائمة النهائية من 3 لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2013 وضمّت العاجيين يايا توريه وديدييه دروغبا والنيجيري جون اوبي ميكل.

وكتب الاتحاد الإفريقي على موقعه في شبكة الإنترنت "الثنائي العاجي يايا توريه وديدييه دروغبا يدخلان المنافسة النهائية للسنة الثانية على التوالي وانضم إليهما النيجيري جون اوبي ميكل".

وكان يايا (30 عاماً)، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمرشح في السنوات الأخيرة دون انقطاع في القائمة النهائية، حصل على الجائزة في عامي 2011 و2012، فيما حصل عليها دروغبا (34 عاماً) مهاجم غلطة سراي التركي مرتين أيضاً عامي 2006 و2009.

وفي المقابل، هي المرة الأولى التي يدخل فيها أوبي ميكل (26 عاماً) لاعب وسط تشلسي الإنجليزي الذي قاد بلاده الى إحراز كأس الأمم الإفريقية 2013 في جنوب إفريقيا، المنافسة الثلاثية على لقب أفضل لاعب إفريقي.

وستعرف هوية الفائز بهذه الجائزة السنوية خلال احتفال يقيمه الاتحاد الافريقي في 9 يناير في لاغوس، عاصمة نيجيريا.