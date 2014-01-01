حارس جديد.. هدية برشلونة لجماهيره في أعياد الميلاد

كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من إدارة نادي برشلونة، عن توصل النادي الكاتالوني لاتفاق نهائي يقضي بالحصول على خدمات الحارس الألماني الشاب مارك أندريه شتيغين المتألق مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ في "البوندسليغا"، ليحل بدلاً لفيكتور فالديز.

وذكرت الصحيفة إن مسؤولي برشلونة توصلوا فعلياً لاتفاق يقضي بضم شتيغين مقابل عشرة ملايين يورو، بعد مفاوضات أجراها المدير الرياضي للنادي والحارس السابق أندوني زوبيزريتا، طوال الأشهر الماضية.

وطبقاً للصحيفة فإن الصفقة باتت جاهزة، وتبقى فقط تحديد موعد الإعلان عنها رسمياً، وسط توقعات بأن يتم ذلك بعد أن يعلن فالديز عن وجهته القادمة خلال الشهر الجاري.

لكن الصحيفة لفتت إلى أن برشلونة قد لا ينتظر إعلان فالديز، وربما يعلن خلال الساعات القادمة عن التعاقد مع شتيغين البالغ من العمر 21 عاماً، وكان مطلوباً للعديد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

وجاء اختيار متصدر "الليغا" لشتيغين بعد طرح العديد من الأسماء لخلافة فالديز الذي كان قد أعلن قبل أشهر أنه حسم أمره وقرر الرحيل عن برشلونة، مثيراً بذلك ضجة واسعة بعدما أصبح أحد أبرز رموز الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويعد شتيغين أحد أبرز حراس المرمى في ألمانيا حالياً وهو يدافع عن ألوان الفريق الأول لنادي بروسيا مونشنغلادباخ منذ عام 2011، وقبل ذلك تدرج في فرق الفئات السنية الدنيا.

وعلى الصعيد خاض ثلاث مباريات دولية لحد الآن مع منتخب بلاده الأول، وكذلك تدرج في جميع منتخبات ألمانيا من عمر تحت 16 سنة، اعتباراً من عام 2007، وهو ما ساهم بامتلاكه لخبرة واسعة رغم صغر سنه.