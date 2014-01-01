لاعب يرتدي ملابس نسائية في تدريبات فريقه!

أثار لاعب اسكتلندي دهشة زملائه في فريق بارتيك ثيسل، وكذلك وسائل إعلام مختلفة، بعد ظهوره مرتدياً ملابس نسائية كاملة خلال التدريبات، قبل مباراة هامة للفريق أمام سلتيك حامل اللقب، ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري المحلي.

وفاجأ اللاعب غاري فريزر الجميع، حينما أطل في التدريبات وقد ارتدى زياً نسائياً كاملاً زهري اللون، ومعه تنورة، وهو زي يشبه إلى حد بعيد ما يرتدينه لاعبات رياضة الباليه، وقد ارتدى معه حذاءً رياضياً، وظل على هذه الحالة حتى نهاية التدريب.

ويبدو أن فريزر أراد أن يلفت الأنظار في اليوم الأخير لعام 2013، لكنه أثار سخرية وتهكم زملائه وكذلك الجماهير التي حضرت الحصة التدريبية، بينما تناقلت وسائل إعلام الصوره مبدية استغرابها من التصرف الغريب للاعب البالغ من العمر 19 عاماً.

ويُعرف فريزر بأنه غريب الأطوار ويقدم على تصرفات غير طبيعية، إذ كان قد اعتدى بشكل عنيف على أحد اللاعبين خلال مباراة فريقه أمام دنفرملاين قبل شهرين، الأمر الذي دفع الاتحاد الاسكتلندي لإيقافه لتسع مباريات.

