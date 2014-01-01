الجابر: لا أفكر في الاتحاد والأهلي.. الفيصلي الأهم

أكد مدرب الهلال السعودي سامي الجابر أن مباراة فريقه، غداً، أمام الفيصلي تعد منعطفاً مهماً في مسيرة الفريق في الدوري وقال في المؤتمر الصحافي: "مباراة الفيصلي تطلب منا التركيز للاستمرار في المنافسة وعدم التفريط في المباراة".



ورفض الجابر الحديث عن المباريات القوية التي سيخوضها فريقه بعد مباراة الفيصلي، وأهمها الأهلي والاتحاد, وقال: "هاجسي الوحيد مواجهتنا مع الفيصلي، ولم أفكر بمباراتي الاتحاد والأهلي حتى يأتي يومها".



وشدد مدرب الهلال على أن فوز فريقه الكبير على الاتفاق في المرحلة السابقة كانت بمثابة الدافع لتحقيق المزيد من الانتصارات، وقال: "انتصارنا على الاتفاق بنتيجة كبيرة، يمنحنا دافعا أكبر لتحقيق المزيد من الانتصارات والاستمرار، ولدينا في نادي "الهلال" لاعبون على مستوى عالٍ من الاحترافية والوعي، وسيكون للنتيجة الكبيرة دافع معنوي".



وأضاف: "بعد مباراتنا مع الفتح بدأت تظهر قوتنا تدريجياً، خصوصاً على صعيد الحضور الذهني طوال لقاء الاتفاق، إلى جانب الإضافةً الفنية في مشاركة الثنائي سعود كريري والمحترف الكوري الجنوبي كواك تاي هي في اللقاء".



وأشار الجابر إلى أن ظروف اللقاءات دائماً تختلف من مباراة إلى أخرى, وقال: "لا يوجد اختلاف في قوة فريق عن آخر؛ لاسيما وأن جميعها في نهاية الأمر ثلاث نقاط, والثلث الأخير من الموسم سيتضح خلاله ملامح البطل، وسيشهد تغيّرات كبيرة في جدول الترتيب".



من جانبه، أكد اللاعب سعود كريري على أنهم يخوضون جميع لقاءاتهم في بطولة الدوري كمباريات نهائية، ويسعون من خلالها لتحقيق النقاط الثلاث، والاستمرار في المنافسة على الدوري، كاشفاً أنه لم يجد أي صعوبة في التأقلم، خصوصاً مزاملته للاعبي الفريق في معسكرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إضافةً إلى أنه انتقل من ناد كبير الى كبير، متمنياً أن يقدّم الإضافة الفنية لنادي الهلال".

