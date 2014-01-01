ميسي الكرواتي يُشعل صراعًا بين برشلونة وريال مدريد

أبدى قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، رغبتهما الكبيرة في الحصول على خدمات صانع ألعاب فريق دينامو زغرب الكرواتي، ألين خليلوفيتش، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وبحسب صحيفة "فيتشاخيس" الإسبانية، فقد دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي، نادي برشلونة، من أجل الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.



ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحًا لرئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي، ميركو باريزيتش، اعترف فيه بوجود مفاوضات جدية بين نادي العاصمة الكرواتية من جهة، وبين مسؤولي أندية ريال مدريد و برشلونة الإسبانيين، وبروسيا دورتموند الألماني، من جهة أخرى.



وأكّد "باريزيتش" بأنّ العروض التي تلقاها ناديه لضم متوسط ميدان الفريق لم ترتقِ حتى الآن للشكل الرسمي، إلا أنه قد أشار بأنّ مجلس إدارة ناديه سيسعى للمفاضلة بين العروض الثلاثة خلال الأسابيع المقبلة.



وتُعتبر هذه هي المرة الثانية التي يُبدى فيها نادي برشلونة الإسباني، رغبته في الحصول على خدمات اللاعب الملقب بـ"ميسي كرواتيا"، حيث سبق وأنّ اعترف المدير التنفيذي في ناديه الكرواتي، زدرافكو ماميتش، بأن برشلونة قدم عرضاً مكتوباً لناديه بمبلغ 15 مليون يورو للحصول على خدمات الموهبة ألين خليلوفيتش.



وأصبح "خليلوفيتش" محط اهتمام كبرى الأندية الكبرى، بعد تألقه اللافت رفقة منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم للناشئين والتي اختتمت مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

