الإسماعيلي "يطيح" بالزمالك بـ"صاروخية" إبراهيم حسن

تابع الإسماعيلي انطلاقته القوية، عندما أطاح بمضيفه الزمالك 1-صفر في قمة المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدوري المصري لكرة القدم.



وسجل لاعب الزمالك السابق ابراهيم حسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من 35 مترا، سكنت الزاوية الـ90 للحارس محمود عبدالرحيم جنش.



وأقيمت المباراة على ملعب القاهرة الدولي وذلك للمرة الاولى منذ آخر مباراة استضافها هذا الملعب في الأول من فبراير 2012 وكانت بالمصادفة بين الزمالك والاسماعيلي ايضا في موسم 2012-2013 الذي تم الغاؤه، عقب احداث مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعا من اعضاء التراس اهلاوي عقب مباراة المصري والاهلي في نفس اليوم.



وهو الفوز الثالث على التوالي للاسماعيلي فعزز موقعه في الصدارة، فيما مني الزمالك بخسارته الاولى في مباراتين فقط وتراجع الى المركز الخامس.



وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية على حساب الجانب الفني، وتبادل الفريقان السيطرة على منطقة المناورات، وتعددت المحاولات الهجومية، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.



ونجح إبراهيم حسن في إحراز الهدف الاول لفريقه بتسديدة قوية من مسافة 35 مترا اخترقت صمت المدرجات الخالية من الجماهير وعانقت شباك الحارس جنش (30).



وضغط الزمالك بهدف ادراك التعادل وتصدى حارس مرمى الاسماعيلي محمد عواد لتسديدة مؤمن زكريا في الدقيقة 36.



وكاد البديل احمد على يدرك التعادل من تسديدة قوية ابعدها عواد بصعوبة الى ركنية.



في المقابل، حصل الاسماعيلي على ركلة جزاء عندما ابعد عمر جابر الكرة بيده فانبرى لها الغاني جون انطوي بيد ان الحارس جنش تصدى لها (73).



وانتهت ثلاث مباريات في المجموعة ذاتها بالتعادل السلبي بين المصرى ووداى دجلة على ملعب الجيش الثالث "عجرود" في محافظة السويس، وتليفونات بني سويف وطلائع الجيش على ملعب نادي الترسانة بضاحية ميت عقب في محافظة الجيزة، والقناة وحرس الحدود على استاد الاسماعيلية.



وتختتم مباريات المجموعة الثانية بعد غد السبت بلقاء بتروجيت والمنيا على ملعب السويس.



وتقام السبت ايضا مباريات المجموعة الاولى، فيلعب المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري، وانبي مع غزل المحلة، والداخلية مع الجونة، والانتاج الحربي مع مصر المقاصة، وسموحة مع الاهلي.