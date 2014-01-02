الشباب يتعاقد مع مدافع الهلال ماجد المرشدي

وقع نادي الشباب رسمياً مع المدافع ماجد المرشدي لاعب الهلال السابق في صفقة انتقال حر, ليعوض رحيل مدافع الفريق السابق الكروي كواك تاي هي المنتقل إلى الهلال الاسبوع الماضي.

ولعب المرشدي "29" عاماً 9 سنوات مع الهلال بعد أن انتقل إليه من فريق الجبلين – درجة أولى- وحقق جائزة أفضل لاعب في خليجي 19 والتي خسرها الأخضر السعودي من المستضيف منتخب عمان.

ولم يجد المرشدي مكاناً أساسياً في تشكيلة مدرب الهلال سامي الجابر، حيث لم يشارك أساسياً إلا في أول مباراة للفريق هذا الموسم أمام العروبة وتمكن من تسجيل أحد أهداف فريقه الثلاثة.