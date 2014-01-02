الفتح يفلت من الخسارة أمام الاتحاد

أفلت الفتح من الخسارة السابعة هذا الموسم، بعدما نجح بالخروج بنقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد في افتتاح المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأضاف كل فريق نقطة إلي رصيده، حيث أصبح للفتح 18 وظل تاسعا بشكل مؤقت، بينما للاتحاد 21 في المركز السادس بشكل مؤقت أيضاً.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 50 من رأسية أحمد عسيري بعد ركنية متقنة عن طريق فهد المولد، وتعادل الفتح من تصويبة صاروخية بقدم بدر الخميس التي سكنت شباك فواز القرني في الدقيقة 75.

وجاءت المباراة متقلبة وأهدر لاعبو الفريقين كماً هائلاً من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، خاصة من جانب الاتحاد الذي ضاعت له كرات لا تضيع، فيما كاد الفتح يخطف الفوز في أي لحظة.

