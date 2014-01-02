الهلال "يخنق" النصر بفوز صعب على الفيصلي

واصل الهلال مطاردته للمتصدر النصر، بعد أن قلص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتاً بفوزه الصعب على ضيفه الفيصلي ٢-١ في المرحلة ١٦ من دوري جميل التي شهدت تعادل الفتح والاتحاد ١-١ وتعادل الرائد والشباب سلبياً.

فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، دخل الهلال مباراته بضغط هجومي على ضيفه الفيصلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، والتي احرج الهلاليين كثيراً بعد أن أضاع ريان بلال هدفاً محققاً ليعود بعد ذلك ويسجل هدفاً مفاجئاً للهلاليين، بعد الهدف عاد الهلال سريعاً للمباراة بعد أن تحصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجم الفريق ناصر الشمراني.

في الشوط الثاني، دخل الهلال بهجوم كاسح على مرمى الفيصلي الذي واصل احكامه الدفاعي، وحصل الهلال على أولى هجماته عن طريق مهاجمه ناصر الشمراني الذي لعب كرة رأسية ارتطمت في عارضة حارس الفيصلي منصور النجعي.. بعدها كاد الهلال أن يسجل هدفه الثاني بعد ان انفرد عبدالله الزوري بمرمى النجعي وسدد الكرة تصدى لها القائم الايسر للفيصلي.. ومع توالي الهجمات الهلالية لعب سالم الدوسري كرةً عرضية حولها الزوري برأسه ارتطمت بالعارضة لتعود للشمراني الذي اكملها برأسه في مرمى النجعي.. بعد الهدف حاول الفيصلي الخروج بنقطة وكاد مهاجمه ريان بلال من تحقيق ذلك بعد ان انفرد بمرمى حارس الهلال فايز السبيعي الذي تصدى للكرة بنجاح.



بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى النقطة "٣٨" بفارق نقطة عن المتصدر النصر الذي تنتظره مواجهة مهمة أمام النهضة متذيل الترتيب، وبقي الفيصلي على رصيده السابق "١٤" في المركز "١٢".

مباراة الهلال والفيصلي ( تصوير: محمد الضاوي)

الشباب يتعثر

وفي بريدة واصل الشباب ترنحه بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الرائد في المرحلة ١٦ من دوري جميل.

وفشل الشباب في تحقيق أي فوز منذ خمس مراحل سابقة، حيث يعود آخر فوز له في المرحلة ١١ على الاهلي بهدف نظيف، ورفع الشباب رصيده الى النقطة "٢٤" في المركز الثالث، ورفع الرائد رصيده الى النقطة "٢٠" في المركز السابع.

مباراة الرائد والشباب (تصوير: فهد الضويفري)